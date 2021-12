Whindersson desabafa sobre estado emocional e recebe apoio de Luísa Sonza

Whindersson Nunes publicou uma série de tuítes nesta sexta-feira, 12, em que faz um desabafo sobre seu estado emocional. O relato reflete ainda sobre o estado psicológico do humorista, que diz se sentir triste há alguns anos.

"Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Sinto uma angústia todos os dias; todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim", disse ele na rede social.

O humorista diz que não quer decepcionar os fãs, que são prioridade para ele, e pede desculpas pelo que disse. "Fico com tanto medo, tanto medo de decepcionar, que fico preso em mim mesmo. Por favor, me perdoe por falar isso, por favor, eu amo vocês demais, demais mesmo, f***-se o dinheiro, os números, mas eu não sinto tanta vontade de viver", desabafou o humorista.

Ele afirmou que precisava falar sobre como está se sentindo para outras pessoas além da mulher dele, Luísa Sonza, que o tem apoiado. Mesmo falando que não sente vontade de viver, Whindersson disse que "nunca quis tirar a minha vida". "Eu vivo rodeado de abutres, urubus, cada um querendo a sua fatia do bolo, e ver tantas pessoas ruins me deixa deslocado."

adblock ativo