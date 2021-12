Wesley Safadão revela sexo do segundo filho com Thyane Dantas

O casal Wesley Safadão e Thyane Dantas revelou que terá um menino. O cantor publicou em seu Instagram, na noite desta quarta-feira, 25, registros do momento que teve a confirmação, no chá de revelação em Fortaleza (CE).

O bebê, que ainda não teve o nome divulgado, é o terceiro filho de Safadão, que é pai do primogênito Yhudy, 7 anos, fruto de sua antiga relação com Mileide Mihaile, e Ysis, 3 anos, sua primeira filha com Thyane.

Na postagem, o cantor falou sobre como se sente realizado: "Deus é bom o tempo todo! Obrigado, minha flor, por esse grande presente! Somos abençoados demais com a família que temos!".

