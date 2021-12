Wesley Safadão revela que traiu Thyane Dantas: "Estava cego"

O cantor Welsey Safadão revelou ter traído a sua atual esposa, Thyane Dantas, após o nascimento de Ysis, primeira filha do casal, em 2014. A declaração foi publicada nesta terça-feira, 7, pelo pastor e amigo pessoal do artista, André Vitor, através de vídeo nas redes sociais.

No vídeo, o cantor aparece chorando e relatou um episódio após o segundo mês de aniversário da filha. Ele contou que até aquele momento costumava levar uma vida de solteiro, mesmo sabendo que não era aquilo que queria para sua vida. Safadão afirmou que 'estava cego' quando tudo aconteceu.

“Só sabe quem passa, né? O tanto de coisas que fiz com que ela chegasse na situação que você a encontrou (Safadão se refere ao pastor), todo sofrimento. Estava cego. Me lembro quando foi o segundo mês da Ysis… Naquele momento, ainda estava com o pensamento de 'estou solteiro'. No segundo mês, começou a cair a ficha. Só que eu não sabia o que fazer. Na saída… Eu terminei os parabéns do mesversário da Ysis e, quando eu ia saindo, disse: ‘Meu Deus, me ajuda’. Sabia que não era isso que eu queria", lembrou.

Wesley Safadão e Thyane Dantas se casaram em 2016, apesar de estarem juntos desde 2012. A relação é o segundo casamento do cantor, que antes esteve com a empresária Mileide Mihaile por oito anos, entre 2006 e 2012, onde teve seu primeiro filho, Yhudi, atualmente com 10 anos.

adblock ativo