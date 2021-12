Wesley Safadão oficializa união com Thyane Dantas

O cantor Wesley Safadão oficializou a união com Thyane Dantas. O casamento civil aconteceu na última segunda, 25, no apartamento do casal, em Fortaleza. Os noivos receberam um representante do Cartório de Registros no local.

Após assinar os papéis, o casal seguiu para o Terminal Marítimo da cidade, no Porto de Mucuripe, onde fez um ensaio fotográfico. A festa de casamento vai acontecer no mesmo local, no dia 1º de agosto. O evento será apenas para familiares e amigos mais íntimos.

Agora casada, Thyane mudou seu nome em seu perfil no Instagram, adotando o nome Thyane Dantas Oliveira.

O cantor decidiu oficializar a união depois de participar do curso "Casados para Sempre". Ele explicou que já se sentia casado, mas entendeu a importância de receber uma bênção de Deus.

