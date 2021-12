Wesley Safadão e Thyane Dantas são batizados por igreja evangélica

O cantor Wesley Safadão e a mulher dele, Thyane Dantas, foram batizados juntos em uma igreja evangélica. O momento foi compartilhado pelo Instagram dos dois nesta quinta-feira, 3. O casal, que completa um ano de casamento, resolveu celebrar a data na Estância Paraíso, em Minas Gerais, que pertence à Igreja Batista da Lagoinha.

"No aniversário do meu casamento, recebemos o maior presente que poderíamos receber: três dias aprendendo muito sobre Deus e nos firmando cada dia mais como família", escreveu o cantor na rede social. O batismo seria o fechamento do ciclo.

"Ainda estou buscando definições em palavras que descrevam tudo o que foi vivido e experimentado nesses três dias na Presença do Senhor. Quero compartilhar com vocês esse momento lindo que vivemos hoje, o batismo nas águas", escreveu Thyane.

