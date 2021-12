Wesley Safadão dá "bolo" em gravação de DVD no Paraná

O cantor Wesley Safadão não apareceu na gravação do DVD da dupla Bruno e Barreto, que aconteceu em Londrina (PR), no último sábado, 7, e revoltou os fãs que aguardavam no local.

Segundo a produção do cantor, o motivo foi o atraso na programação de outros dois shows que Safadão fez no mesmo dia, sendo um em Uberaba e outro em Belo Horizonte, ambos no estado de Minas Gerais.

Após o anúncio de que ele não apareceria no show, o público aplaudiu a dupla e vaiou Safadão.

Uma nota foi enviada à imprensa para explicar a ausência no evento. Confira:

"Devido ao início dos eventos nos quais o cantor Wesley Safadão se apresentou nesse sábado, 7, o primeiro em Belo Horizonte e o segundo em Uberaba - ambos em Minas Gerais, ter fugido a programação prevista, o artista ficou impossibilitado de ir e sem tempo hábil de participar da gravação do DVD da dupla Bruno e Barreto, em Londrina/PR.

No entanto, para seguir o acertado - que é participar deste novo DVD - Wesley Safadão irá gravar um clipe com os cantores, que deve ser inserido na nova obra da dupla.

Wesley Safadão pede desculpas pelo não comparecimento, mesmo sendo de conhecimento de Bruno e Barreto que os motivos fogem ao seu controle e acredita que o trabalho gravado na noite desse Sábado será mais um sucesso na carreira da referida dupla".

