Wesley Safadão anima público durante última noite do Festival de Verão

Aconteceu na noite deste domingo, 11, a última noite de shows do Festival de Verão 2016. O evento que aconteceu em um local inédito desde seu início, há 18 anos, contou com presença de cantores baianos e de fora da Bahia. A noite foi marcada pela presença de Luan Santana, que encerrou os shows, Wesley Safadão, que arrastou uma multidão com seus sucessos, além da dupla Jorge e Mateus, a cantora Ivete Sangalo, única presente nas 18 edições do Festival, Saulo e os sertanejos Mateus e Kauan.

O encerramento do evento, que teve cerca de 9 horas seguidas de música, foi marcada pela presença de fãs que invadiram e foram chamados ao palco pelos artistas Luan e Safadão, que dançaram com as fãs escolhidas a dedo na plateia. O cearense Wesley ainda brincou e ajudou a mandar um recado para o ex-namorado de uma fã pelo celular. "Ficar longe de você é a melhor coisa que me aconteceu", disparou por mensagem a jovem.

Safadão ainda comentou sobre o próximo show que fará na capital baiana, que será durante o Réveillon da cidade. O show acontece no dia 31 de dezembro, na Praça Cairu, no Comércio.

Confira o vídeo do cantor com a fã

@wesleysafadao chama fã no palco do #FestivaldeVerãodeSalvador para ela mandar #WhatsApp para o #ex que fica na cola dela. #FestivaldeVerãodeSalvador2016 #fv2016 #wesleysafadao #vaisafadão Um vídeo publicado por Imostrei (@imostrei) em Dez 11, 2016 às 6:47 PST

