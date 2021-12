Wesley Safadão ameaça brigar pela guarda do filho

Depois de sua mulher Thyane Dantas deixar o Instagram após ser chamada de "amante", o cantor Wesley Safadão se envolveu em mais uma polêmica. De acordo com o jornal Extra, ele ameaça brigar pela guarda do filho Yhudy, de 5 anos.

A criança é fruto do casamento de oito anos do cantor com Mileide Mihaile, com quem Safadão terminou após suposta traição. Mileide teria descoberto o envolvimento do cantor com Thyane, que na época era sua amiga, e terminou o casamento.

Agora, o cantor exige mais tempo para ficar com o filho. Essa não é a primeira vez que ele ameaça brigar pela guarda do menino. Em outra ocasião, ele teve a mesma postura por reprovar o relacionamento da ex com o jogador do Vitória, Diego Renan. O romance acabou não vingando.

