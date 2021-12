Wanessa diz que vai voltar usar nome da família Camargo

Depois de quase 10 anos sem assinar o sobrenome da família Camargo, a cantora Wanessa decidiu voltar a utilizar o nome do pai em seus trabalhos.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 1º, em um post no blog pessoal da artista. Segundo Wanessa, ela acatou um pedido do avô Francisco.

"No final de ano, passando o Natal com o clã em peso, em Goiânia, fui tocada pelas palavras do meu avô, que me pediu para voltar a usar o sobrenome Camargo. Vô, seu pedido é uma ordem!. Anuncio em primeira mão: para o meu público, na música, na voz, nas veias, sou Wanessa Camargo", escreveu

Após compartilhar a novidade no Instagram, alguns seguidores da cantora comentaram que nunca deixaram de chamá-la de "Wanessa Camargo".

Em algumas entrevistas, Wanessa já chegou a dizer que só começou a fazer sucesso depois de ter deixado o nome "Camargo" de lado. De acordo com ela, muitas pessoa a associavam ao pai e isso não era bom para o crescimento na indústria musical.

adblock ativo