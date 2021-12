Wanessa confessa que "tomou as dores" da mãe após traição

A cantora Wanessa Camargo confessou que "tomou as dores" da mãe Zilu Godoi na separação com Zezé. O casal deixou de viver juntos em julho de 2012 e meses depois o sertanejo confessou ter sido infiel, o que não agradou a filha.

"Sempre tem um que quer sair e outro que quer ficar. Então a gente acaba ficando mais do lado que quer se manter da mesma forma. É normal que a mulher pense mais na mãe. Eu tive dificuldades com meu pai por um momento, fiquei um tempo sem falar com ele. Mas essa situação me fazia mal. Meu pai sempre foi um pai incrível. Foi muito difícil eu conseguir me desprender do meu sentimento de filha, entender a situação dos dois e respeitar", isse Wanessa em entrevista ao "Programa Xuxa Meneghel" desta segunda-feira, 23.

Zezé e Zilu só oficializaram o divórcio em 2014, semanas antes dele assumir o romance com a jornalista Graciele Lacerda. A moça afirmou que estava com o sertanejo há nove anos, o que causou polêmica na família Camargo.

Wanessa também disse que já imaginava que os pais iam se separar. "Eu vi que a relação não estava boa, para ambos os lados. Não era que tinha briga, mas via minha mãe sofrendo, meu pai triste. É muito egoísmo a gente querer que a nossa ideia seja a certa. É justo eles quererem ser felizes. Foi um baque muito grande para mim. Eu nunca pensei que ia ter que pensar no Natal de forma diferente, ou pensar que não ia ter meu pai e minha mãe comigo na hora que eu fosse viajar com meus filhos".

