Wanessa barra Graciele Lacerda em leilão de Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo passou uma saia justa durante leilão promovido por ele. Isso porque Wanessa Camargo se recusou a dividir o mesmo espaço com a namorada do pai, Graciele Lacerda.



As duas foram prestigiar o cantor no evento, mas a prioridade de aparecer sentada ao lado de Zezé acabou sendo da filha mais velha, que até hoje não aceita o namoro do pai.

Para evitar confusão, já que o evento estava repleto de jornalistas, Zezé ordenou que Graciele ficasse quietinha nos bastidores. A morena, claro, não gostou, mas obedeceu ao amado.

De acordo com o jornal Extra, o climão só não foi maior porque Graciele e Wanessa chegaram e saíram por entradas diferentes.

Lembrando que no próximo Carnaval, todos estarão juntos desfilando na escola de samba Imperatriz, do Rio, que vai homenagear a dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Os filhos Wanessa, Camilla e Igor virão num carro com a mãe, Zilu. Enquanto Graciele estará em outra alegoria.

