Wagner Moura sofre para perder peso, diz colunista

O ator baiano Wagner Moura tem um novo desafio: perder 20 kg. Isso mesmo! Ele está sofrendo para voltar à sua antiga forma depois que precisou ganhar peso para viver o protagonista da série "Narcos", da Netflix, o traficante Pablo Escobar.

De acordo com a colunista Keila Jimenez, do R7, Wagner pesava cerca de 76 kg no início das gravações da trama e chegou aos 96 kg, com um regime de engorda, comendo doces, gordura e massa em excesso.

Para perder o peso extra, ele entrou em uma dieta rígida há algum tempo e retomou a rotina de exercícios, mas só emagreceu 4 kg até agora.

Moura passou quase um ano na Colômbia, terra de Escobar, para gravar a esperada série, que estreia nesta sexta-feira, 28.

adblock ativo