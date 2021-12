'Vovó do rap': Hungria reage a vídeo de fã que bombou no TikTok

Dezeri Xavier, 63 anos, é moradora da pequena cidade de Funilândia, em Minas Gerais, e bombou no aplicativo TikTok e viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo cantando uma música de Hungria. De acordo com informações do Portal UOL, o vídeo já soma mais de 2 milhões de curtidas no aplicativo e foi notado pelo rapper.

"Tem uns seis anos já que curto as músicas do Hungria, gosto do rap dele. Tenho um sonho grande de conhecê-lo, disse ela, apontando motivos por gostar tanto do cantor: “Nas letras ele só fala coisa boa. A mãe é uma pedra de diamante para ele, a menininha dele também, ele gosta dos animais”, contou.

Após notar o vídeo de Dezeri, o músico comentou com o UOL que a fã “é a prova de que a música não tem idade, não tem gênero, classe socil e nem cor. Quero te conhecer pessoalmente!”.

A “Vovó do rap”, como está sendo chamada, ganhou vários netos com a viralização do vídeo e já possui mais de 80 mil seguidores no Instagram.

