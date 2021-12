"Vou amá-lo para sempre", diz Cleo Pires sobre Rômulo

Mesmo após três meses do término do namoro com Rômulo Netto, a atriz Cléo Pires não faz questão de esconder a tatuagem que tem em comum com o ator. Eles têm escrito nos dedos de uma das mãos a palavra "idem". A pintura foi feita em novembro de 2013, quando o casal tinha sete meses de namoro.

A tatuagem ficou visível em um ensaio feito pela atriz para a revista "Cosmopolitan". Em entrevista a publicação, Cleo contou sobre a relação com Rômulo Neto após o fim do romance.

"Terminamos numa boa. Nós dois nos admiramos e nos amamos, vou amá-lo para sempre. Foi incrível quando estávamos juntos, mas é bom ser solteira também. Estou criando e curtindo novas memórias, novas construções", comentou ela.

A atriz disse ainda que está refletindo sobre as maneiras de relacionamento e vida a dois.

"Não sei se quero alguém acompanhando tudo na minha vida, só se for um filho meu. Mas, de repente, posso ter uma pessoa que vai pra minha casa, eu vou para a dela. Sim, tem o lance romântico de construir uma nova vida ao lado de alguém. Só não sei se tenho disposição para isso. Acho incrível, mas não sei se é pra mim".

