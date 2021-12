Volta de Ana Paula no BBB16 viraliza nas redes sociais

A jornalista Ana Paula, - que estava escondida no andar superior da casa do Big Brother Brasil 2016, desde a última terça-feira, 9, quando venceu o "Paredão do Bem" com 74% dos votos -, voltou ao convívio com os outros particiapantes do reality show global, na manhã desta quinta, 11.

A brother foi direto para o quarto da líder Juliana, responsável por sua ida ao paredão, para contar que não havia sido eliminada e que estava observando tudo o que acontecia por lá.

Ao abrir a porta da suíte, a dançarina, que dormia com Adélia, ficou surpresa. "O que é isso?", disse. Ana Paula seguiu gritando, em resposta a uma provocação feita após sua saída: "Olha ela! Olha ela!".

Ainda na afronta, a jornalista perguntou como estava o grau de ameaça de Juliana, que se esquivou da resposta na hora, mas confessou posteriormente: "Eu sou líder, indico a pessoa, ela vai para o paredão e volta sem poder ser vetada na prova do líder? É um pesadelo", falou.

Repercussão

A forma como Ana Paula retornou, chamou a atenção dos internautas, que fizeram do assunto um dos mais comentados nas redes sociais. No Twitter, o fato está no topo dos Trending Topics (assuntos do momento).

