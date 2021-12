"Vocês ainda vão ouvir muito falar do Lambasaia”, afirma vocalista

Você pode até não curtir o som, mas não pode negar que o hit ‘Viajo Nela’, da banda Lambasaia faz sucesso em todos os lugares por onde toca. Presente nos paredões e até mesmo nos churrascos de família, a banda tem conquistado o carisma de diversos públicos através do ritmo ‘caliente’ e sensual da lambada.

O gênero, que foi um fenômeno durante os anos 90 no Brasil, vem sendo resgatado pelo grupo, que surgiu em 2003 e após o seu retorno em 2018, emplacou músicas de sucesso que unem o ritmo e o humor da lambada, como ‘Viajo Nela’, ‘Levar Fumo’, ‘Beba’, ‘Bundada no Chão’ entre outros.

Lambasaia grava seu primeiro DVD oficial nesta sexta-feira, 12, no ‘Baile do Cafajeste’, que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento também irá contar com shows das bandas ‘Lá Fúria’ e ‘Unha Pintada’.

Em entrevista ao portal A TARDE, o vocalista Léo Dumóve, contou sobre a montagem da estrutura para a gravação, que irá contar com a apresentação de 11 músicas inéditas e convidados especiais. Entre eles, o cantor Devinho Novaes, com quem fez uma parceria recentemente na música ‘Escambau’.

“O palco será baseado no estilo caribenho, que tem a ver com a lambada e com a proposta que a Lambasaia está trazendo em termo musical. Vai ser uma festa bonita com muitos convidados, blogueiros daqui de Salvador e novas dançarinas na banda”.

A preferência pela lambada foi uma aposta e uma forma estratégica da banda de inovar e adotar em um novo estilo no cenário musical baiano. “Tem um pouco de estratégia pelo fato da lambada ter sido um gênero que foi esquecido e também por conta do nome da banda. A gente apostou no escuro e foi na contra-mão de tudo porque o mercado realmente estava precisando de outro gênero e a gente veio com um que, graças a Deus, marcou o público”.

Quando foi lançado, o vocalista Léo Dumóve, não imaginava que o hit ‘Viajo Nela’, um dos principais trabalhos da banda atualmente, faria tanto sucesso. A letra, que soa como não-convencional, traz uma certa estranheza quando escutado pela primeira vez. Mas o vocalista garante que esse tipo de reação também foi sentido por ele. “Quando eu gravei a música, senti um certo “rançinho”. Eu ouvi e falei: “Vish, como é que eu vou gravar uma música dessa?”. Mas é difícil você lançar uma música e imaginar que aquela é ‘A música’”.

O reconhecimento foi tanto, que o Lambasaia estreou no carnaval de Salvador deste ano puxando um trio elétrico independente agitando foliões no circuito Barra - Ondina. Apesar do sucesso, o músico garante que a banda ainda tem muito caminho para percorrer. “A gente ainda tem muita estrada pela frente porque ainda não fizemos nem metade da Bahia. Vocês ainda vão ouvir muito falar do Lambasaia”.

Carreira

Nascido em Ibicaraí mas criado em Ibicuí, Léo Dumóve, de 24 anos, canta desde os 11 anos de idade e antes de se tornar músico, tinha o sonho de ser locutor de rodeio. Bastante versátil, o cantor já transitou por diversos gêneros musicais entre eles: rock, forró, sertanejo e pagode. Ele também revelou que aprendeu a tocar vários instrumentos (piano, teclado, gaita) e que pretende adotá-los em novas músicas da banda.

A criação do personagem 'Cafajeste da Lambada' também teve influência da personalidade de astros do rock

A sua paixão pelo rock foi o que colaborou para a criação da persona ‘Cafajeste da Lambada’, onde ele usou como referência, a personalidade “insana” de alguns astros do rock, como o vocalista da banda norte-americana ‘Aerosmith’, Steve Tyler. “A galera fala que eu sou meio doido nos palcos, mas a loucura vende mais do que a sensatez [...] Quem já não viu aquele lance de quebrar guitarra, aquelas loucuras de pular no meio do povo [...] eu tenho isso como uma característica artística muito positiva”.

Mas a versatilidade do artista não para por aí… Quem vê a performance de Léo nos palcos, não imagina que antes de se tornar cantor, ele já chegou a vender coxinhas em festas do interior, como por exemplo, o ‘Brega Light’, onde a banda toca esse ano como uma das atrações principais.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

