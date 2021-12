Vocalista da Maroon 5 usa calça rasgada durante show em SP

O cantor Adam Levine, vocalista da banda norte-americana Maroon 5, completou 37 anos nesta sexta-feira, 18, porém os fãs estão lembrando dele nas redes sociais por um outro motivo. Durante o show do grupo em São Paulo, na noite da quinta, 17, o artista acabou usando uma calça rasgada bem nas partes íntimas.

A empolgação do público do evento foi tamanha que, sempre que um close indiscreto do figurino aparecia no telão, uma onda de gritinhos e suspiros ecuava no espaço.

No Twitter, muitos fãs comentaram o episódio. "Show em que o Adam estava com a calça rasgada: eu fui", escreveu uma. "Pega o dinheiro do meu ingresso e compra uma calça nova, por favor", comentou outra. "Com direito a calça rasgada no bumbum do Adam... Belo material John John", disse outra, ironizando a marca de jeans que o cantor faz propaganda.

O show em São Paulo foi o quinto da turnê 2016 pelo Brasil. Antes disso, Adam e a Maroon 5 já haviam passado por Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Neste sábado, 19, a banda se apresenta novamente na capital paulista e segue para o Rio de Janeiro, onde toca no domingo, 20.

Sobre Adam Levine e sua calça rasgada no show de ontem: pic.twitter.com/OmAVir6nXg — Papel de Trouxa (@gabmoterani) 18 de março de 2016

Sobre a calça do @adamlevine rasgada na bunda, se eu estivesse no show, preferia que ele estivesse sem........................ calça....... — Maria Isabel ☾ (@ttakemeout) 18 de março de 2016

COM DIREITO A CALÇA RASGADA NA BUNDA DO @adamlevine KKKKKKK BELO MATERIAL JOHN JOHN #Maroon5saopaulo — 4ng (@angeIachang) 18 de março de 2016

. @adamlevine pega o dinheiro do meu ingresso e compra uma calça nova, pf. Obrigada de nada. — glitter eyes (@gabedem) 18 de março de 2016

Adam levine e sua linda calça furada pic.twitter.com/fK6aOdbaXq — Layza (@Laymarci) 14 de março de 2016

Miga, sua louca. Troca essa calça pq pode aparecer o instrumento do pecado! @adamlevine — Ironias do Tio Adam (@Tio_Adinho) 14 de março de 2016

