Viviane Araújo confessa desejo de ter filho com Radamés

Durante gravações para o programa "Estrelas", da Globo, Viviane Araújo assumiu que quer se tornar mãe o mais rápido possível. A atriz, que tem 40 anos, contou que não há impedimentos para a maternidade, já que vive um bom momento com seu noivo, o jogador Radamés.

"Já estou passando da hora e agora estamos em um bom momento para isso. Meu filho já vai nascer sambando", disse.

Essa não é a primeira vez que Viviane confessa planos de ter seu primeiro bebê. Em setembro, ela reiterou o desejo nos bastidores do quadro Dança dos Famosos, do "Domingão do Faustão", da Globo. "Penso, sim, na maternidade. Quero ser mãe. Deus vai abençoar", declarou.

