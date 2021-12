Viviane Araújo anuncia término de noivado com jogador

"The End", essa foi a forma que Viviane Araújo utilizou para declarar o término do noivado com o jogador Radamés Martins. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 28, no próprio Instagram da atriz.

"Pros meus fãs q sempre torceram por mim e pela minha felicidade! Chega ao fim mais um ciclo em minha vida! Foi bom enquanto durou! Vida q segue!", escreveu ela na postagem, sem entrar em detalhes.

Ao jornal "Extra", a assessoria da artista confirmou o fim do namoro e informou que ela está bem. Minutos após a publicação, que já atingiu mais de 16 mil curtidas, fãs e seguidores da artista logo lotaram o post de comentários para demonstrar apoio. "Você é uma guerreira Viviane!!! Que Deus continue te abençoando", disse um seguidor. "Vida que segue. Você sempre será Viviane, o resto é genérico", disparou outra.

Viviane e Radamés ficaram noivos em dezembro de 2015. Eles estavam juntos há nove anos.

