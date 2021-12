Viviane Araújo aceita pedido de casamento no 'Faustão'

A atriz Viviane Araujo aceitou se casar com o jogador Radamés neste domingo, 20, durante o programa "Domingão do Faustão", da Globo.

Ele participava do quadro da atração intitulado "Arquivo Confidencial" quando foi surpreendida pelo noivo, que a entregou flores e, em seguida, mostrou a aliança e fez o pedido. Tudo aconteceu ao vivo.

Após o sim, ele usou o seu perfil no Instagram para comemorar. O jogador publicou uma foto do momento em que colocou o anél no dedo de Viviane e na legenda escreveu: "Ufaaaaa...ela aceitou".

Nos comentários da publicação, os seguidores do jogador na rede social aprovaram o pedido inesperado e elogiaram a atitude. "Muito emocionante", disse uma internauta. "Simplesmente Perfeito", escreveu outra. "Parabéns, felicidades. Vocês merecem!", desejou um terceiro.

Ufaaaaa...ela aceitou 😂😂😂 Uma foto publicada por Radames Martins (@radamesmartins) em Dez 20, 2015 às 2:31 PST

