Vitrola Baiana anima festa em homenagem à Bahia neste domingo

Com temática diferenciada e exaltando os ritmos e as belezas da Bahia, o evento “DNA baiano” acontece neste domingo, 27, no Peritus Bar, no bairro da Pituba, em Salvador. O evento será animado pela banda Vitrola Baiana.

A Vitrola Baiana faz parte da safra de artistas que compõe a chamada "nova música da Bahia". A banda une ritmos tradicionais da terra, como o pagode e o samba reggae, com elementos de música eletrônica e africanidades

Além disso, o evento também irá contar com venda de cervejas artesanais e um cardápio exclusivo. Ingressos estão à venda no Sympla.

