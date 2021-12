Vitória Strada é pedida em casamento por Marcella Rica na Bahia: 'Tô noiva!'

As atrizes Marcella Rica e Vitória Strada ficaram noivas durante o ano novo, na Bahia. Elas compartilharam cliques do momento especial no Instagram, mostrando um led com a frase: "casa comigo".

"Tô noiva!", celebrou Vitória, mostrando a aliança. "2021 começou bem, bem lindo!", disse Marcella, que completou. "Ela disse siiim, Brasiiiiilll",

Ambas assumiram o relacionamento em dezembro de 2019. “Nos conhecemos por amigos e fomos trocando assunto e percebendo quantas coisas tínhamos em comum. Fomos entendendo que não queríamos estar perto só pela atração física, mas por essa admiração e identificação, que são o que sustentam mesmo um relacionamento”, relembrou Vitória, em entrevista a Quem.

“Compartilhamos de muitas semelhanças e temos os mesmos valores de respeito, cuidado, caráter, amor ao próximo… Também tem algumas questões relacionadas ao signo. Somos indecisas e odiamos conflitos, por exemplo (risos). Mas nos entendemos! Além disso, a Vi compartilha de qualidades raríssimas de se encontrar em um ser humano e, que são muito apaixonantes. Entre elas, saber escutar o outro. Respeitamos muito isso de ouvir antes de julgar e de estar aberta a aprender ou até mesmo mudar de opinião sobre algo. É uma convivência muito saudável e boa”, explicou Marcella.

Famosos e fãs parabenizaram as atrizes.

Confira a publicação de Vitória Strada e Marcella Rica no Instagram:

