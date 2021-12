Vitão fala sobre haters após assumir namoro com Luísa Sonza

Após a separação de Luíza Sonza e Whindersson Nunes, a artista engatou um romance com o também cantor Vitão. Em entrevista ao podcast de Zeca Camargo, Vitão relatou sobre as críticas que o casal sofre. "Atinge a gente. Lemos as coisas na internet e às vezes bate uma tristeza, um questionamento, umas dúvidas sobre nós mesmos", revelou.

"Só me mostrou uma parada que já sabia que existia há muito tempo, mas dessa vez vi nitidamente, que é o ódio que muitos brasileiros têm no coração. E a Internet é um campo muito fértil para você fazer isso", comentou sobre a internet ser um local propício para essas ofensas.

O cantor, que recebeu os apelidos de Judas, Traidor e Talarico, colocou a internet como vilã da nova geração. Luiza, por sua vez, sofreu também enormes ataques, mesmo aparentando não ligar para que os outros pensam.

Os fãs de Whindersson Nunes acreditam que a cantora tenha traído o humorista com o cantor e por isso, criticam frequentemente o casal.

adblock ativo