"Virou um rapaz americano", diz Silvio Santos sobre Xuxa

Durante a exibição do Teleton na madrugada deste domingo, 25, o apresentador Silvio Santos fez um comentário sobre a nova aparência de Xuxa, que também participou da atração após ser liberada pela Record.

O comentário foi feito após a também apresentador Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT, ter falado sobre a participação da loira no Teleton.

"Eu amei a Xuxa aqui ontem. Fiquei muito feliz por ela ter vindo. A gente briga por uns pontos na audiência, mas, sem ser naquele horário, a gente gosta de todo o mundo. Eu amei a participação da Xuxa e foi muito especial tê-la no Teleton", disse Patrícia, recebendo a resposta do pai.

"É, mas acontece que a Xuxa não é mais a Xuxa. Virou um rapaz americano", provocou Silvio. "A gente quer ver a Xuxa, de vestido, de cabelo (sic). Agora ela só faz o rapaz americano. O que gente vê é o rapaz americano. Quem gosta de ver o rapaz americano, então, acompanha a Xuxa toda a segunda-feira na Record", completou.

A opinião dos internautas ficou dividida nas redes sociais. Alguns elogiaram a postura "autêntica" de Silvio e outros consideraram uma "falta de respeito" com Xuxa.

