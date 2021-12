Virgínia Fonseca e Zé Felipe adiam casamento pela 3ª vez

Virgínia Fonseca e Zé Felipe cancelaram pela terceira vez o casamento no civil. O casal, que espera a primeira filha, Maria Alice, anunciou que a cerimônia não vai mais acontecer no dia 26 deste mês.

O casal foi ao canal do YouTube de Virgínia para falar sobre o adiamento. "A gente tinha marcado a data, seria em março, no dia 26. Não vai ter mais casamento porque aqui em Goiânia deu lockdown. Antes eram 7 dias, mas agora são mais 14", explicaram.

Virgínia contou também que a cerimônia seria para poucas pessoas. "Esse casamento ia ser no civil e a gente ia arrumar o espaço aqui em casa. Seriam meus sogros, meus pais, a Samara e o Tiago, os padrinhos, (...) as avós do Zé e de resto, ficariam as pessoas que trabalham com a gente diariamente. (...) Seriam 20 pessoas aqui, se não tivesse em lockdown, poderia."

