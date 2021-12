Vingadora grava clipe de nova canção

A banda Vingadora já está se preparando para o hit do verão. Tays Reis gravou nesta sexta-feira, 16, o clipe da música “Calcanhar de Prego”, com a presença do grupo de dança FitDance.

Será que o clipe vai fazer tanto sucesso quanto "Paredão Metralhadora", que teve mais de 1 milhão de visualizações poucos dias após ser lançado ano passado? Vamos aguardar.

adblock ativo