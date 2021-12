Vina Calmon mostra treino para manter boa forma

A cantora Vina Calmon, que atualmente lidera a banda Cheiro de Amor, parece estar realmente focada em manter a boa forma. Na tarde desta terça-feira, 21, a bela resolveu publicar um vídeo em sua conta no Instagram, onde aparece com roupa de academia e tênis realizando exercícios físicos. Na legenda, Vina escreveu: "Lutando para destruir as gordurinhas".

Lutando para destruir as gordurinhas! 😰💪🏼👊🏽 #QG396 #teamvitorboxe #vinacalmon #foco #saude #treinão #ais Um vídeo publicado por Vina Calmon | Cheiro de Amor (@vinacalmon) em Jun 21, 2016 às 10:00 PDT

Após a publicação, fãs e seguidores brincaram com a cantora e apoiaram a dedicação da moça.

"Amei a simplicidade, isso é a grandeza de tudo. Está linda", escreveu uma; "Cada dia mais linda", disse outra; e por último "Que gordura mulher? Amiga sua louca😂😂😂", perguntou uma fã.

adblock ativo