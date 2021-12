Vídeo revela selinho entre Neymar e Bruna Marquezine

Um novo vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento de suposto selinho de Neymar e Bruna Marquezine. A recaída ocorreu durante a festa de casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão.

No vídeo, Neymar e Bruna aparecem se beijando enquanto toca um remix do clássico "Wish You Were Here", de Pink Floyd. Durante toda a festa, o casal trocou carinhos e conversaram no pé do ouvido.

As cenas foram comemoradas pelos fãs do casal, que torcem por um retorno. Neymar e Bruna romperam em junho deste ano.

E quem disse que não teve beijão de hollywood?!😭😍❤ 💏 #brumar Uma publicação compartilhada por @brumarquezine @neymarjr (@imperiobrumar) em Out 8, 2017 às 11:25 PDT

adblock ativo