Vídeo íntimo de José Loreto vaza e ator desabafa: 'Fui pego de surpresa'

Um vídeo íntimo do ator José Loreto vazou na internet neste domingo, 9, e causou o maior burburinho nas redes sociais. Nas imagens, o ator aparece se masturbando diante da câmera.

Ainda no domingo, após a grande repercussão do assunto, Loretto se manifestou sobre o caso no Instagram e explicou que o vídeo é antigo, gravado há cerca de 10 anos. "Infelizmente, nas últimas horas, fui pego de surpresa ao ver minha intimidade exposta em um vídeo feito aproximadamente há dez anos e gravado sem a minha permissão, obviamente sem a mesma para sua divulgação", explicou.

Vídeo do ator teria sido gravado há 10 anos (Foto: Reprodução)

Ele também aproveitou a publicação para reforçar que esse tipo de exposição é crime e que os advogados estão cuidando do caso. "A divulgação de vídeos íntimos não autorizados além de CRIME, são tristes porque afetam as vítimas e também suas famílias e as consequências muitas vezes podem ser devastadoras. A partir daqui não irei mais me pronunciar, meus advogados assumem o caso. Peço a todos compreensão e sobre tudo respeito e privacidade", concluiu o ator, que é casado com a atriz Débora Nascimento.

