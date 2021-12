A pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão está entre os assuntos mais comentados do Twitter após um vídeo do Congresso Diante do Trono de 2016 em que ela faz declarações homofóbicas viralizar. Nas imagens, a líder do grupo afirma que ser gay "não é normal" e que "Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos".

O momento mais polêmico é quando a evangélica relaciona a Aids a homossexualidade, contrariando que qualquer pessoa está vulnerável ao vírus HIV, independentemente da orientação sexual. "A aids está aí para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte", fala.

A declaração claro, gerou grande revolta. Em nota, a Aliança Nacional LGBTI+ afirmou que irá entrar com um processo por crime de LGBTfobia, segundo o UOL.

"O discurso de Ana Paula beira ao absurdo, extrapolando a liberdade religiosa e de expressão, tornando-se um discurso odioso, fanático e amplamente desproposital, com consequências potencialmente desastrosas, principalmente para quem a segue", diz um trecho da nota.

"Nos encontraremos nas barras da lei - a lei dos homens e das mulheres. Não se deve acreditar em um Deus como este pregado pela apresentadora, que espalha preconceitos, estigmas e ódio! Se a sua exegese e hermenêutica são essas, as nossas são os artigos 3º e 5º de Constituição Federal cidadã de 1988", continua a nota, citando os artigos que afirmam que todos são iguais perante a lei. A pastora foi cobrada por um pedido de desculpas e ainda não se manifestou.

Após a polêmica, Ana Paula Valadão fechou o perfil no Twitter e desativou os comentários da última foto postada no Instagram. Confira o vídeo original, a declaração acontece a partir do minuto 56:35.

Da Redação Vídeo de Ana Paula Valadão culpando homossexualidade por Aids viraliza

Ana Paula Valadão atribui aos gays a disseminação da AIDS e diz que casais heterossexuais são "imunes", contrariando a ciência e o senso comum. Fé religiosa não é salvo conduto para ser homofóbica, sorofóbica e cometer crimes contra a saúde pública. Precisa ser responsabilizada! pic.twitter.com/tCFdKswoCX — William De Lucca (@delucca) September 12, 2020

