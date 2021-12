'Vida que segue', diz Lorena Improta após fim de namoro com Léo Santana

A dançarina e ex-bailarina do Faustão, Lorena Improta, desabafou com os fãs e seguidores do Instagram, na manhã deste sábado, 9, sobre o término do namoro com o cantor Léo Santana.

Em vídeos gravados no Stories, ela contou que a decisão não partiu dela e, em seguida, disparou: "Vida que segue!"

"Então amores, Léo já falou aí na imprensa e vocês já devem tá sabendo. Infelizmente, não foi uma decisão minha, mas vida que segue", disse a dançarina.

Lorena e Léo anunciaram o fim do romance na tarde desta sexta, 8. Eles iniciaram o namoro em janeiro deste ano e no mês de agosto ficaram noivos.

Segundo a assessoria de comunicação do cantor, o motivo do término foi a incompatibilidade de agenda do casal. "Eles raramente se viam devido à correria de ambos. Quando estavam juntos, era pouco tempo, porque ambos sempre tinham trabalhos para fazer."

Após divulgar o fim do relacionamento, Léo excluiu todas as fotos com a ex-noiva das redes sociais. Já Lorena ainda mantém em sua conta alguns registros dos dois.

