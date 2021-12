Vencedoras de reality do Multishow são reprovadas no 'X Factor Brasil'

Vencedoras do reality show da Multishow Fábrica de Estrelas, Ani Monjardim e Natascha Piva tentaram a sorte nas seletivas preliminares do programa X Factor Brasil, Band. As duas, integrantes do grupo Girls, foram à Arena Corinthians neste fim de semana, no bairro paulistano de Itaquera, mas não passaram de fase.

O programa Fábrica de Estrelas foi idealizado por Rick Bonadio, que é jurado do X Factor Brasil, mas Ani e Natascha não foram avaliadas por ele.

Veja o que Natascha escreveu no Twitter:

Vou explicar pra quem tá perguntando: essa primeira fase do XFactor é uma pré seleção, a gente não cantou pros jurados do programa. Nós cantamos pros jurados da produção da Band. Passei no primeiro dia, e não passei no segundo dia, portanto não entrei no programa. Hahaha, Valeu a tentativa. Passei muito perrengue, mas conheci muita gente legal e me diverti muito! Valeu pela torcida. #PartiuTheVoice (zoeira)

