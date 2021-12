Vazam fotos de Justin Bieber pelado

Nem em Bora Bora, na Polinésia Francesa, Justin Bieber consegue ficar à vontade. Nesta quarta-feira, 7, fotos dele nu circularam a internet, inclusive "Jerry", como ele carinhosamente chama o órgão genital.

As fotos foram divulgadas pelo site Ny Daily News com uma tarja preta, mas, na internet, era fácil encontrar fotos mostrando como veio ao mundo. As fãs fizeram a festa. "Finalmente Jerry deu as cara", postou uma fã do cantor. "Sonho de toda belieber era conhecer o Jerry", disse outra.

