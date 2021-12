Valesca Popozuda relata relacionamento abusivo em seu livro

Em seu novo livro, "Sou dessas", que será lançado na Bienal do Livro, em São Paulo, Valesca Popozuca relembra casos de assédio e abuso que passou antes de ser famosa.

No livro, ela relata um relacionamento abusivo que teve aos 17 anos, quando foi agredida e ameaçada de morte. "No início era uma pessoa maravilhosa, boa, tinha um papo agradável. Ele era muito atencioso. Como eu era novinha, acreditava que o ciúme era normal, que era um jeitinho de mostrar que me amava... Até que o ciúme foi aumentando e ele me proibiu de ter amigos homens", escreveu a cantora.

Valesca também afirmou que o ex chegou a queimar roupas dela que considerava inapropriadas. O fim do relacionamento se deu quando, em uma festa, o namorado insinuou que ela estava "se oferecendo". "Quando cheguei em casa e fui arrumar minhas coisas, ele gritava e batia na porta, dizendo que dali eu não sairia. Se eu insistisse na ideia, sairia dali morta", relatou a funkeira.

