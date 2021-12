Valesca Popozuda realiza cirurgia de emergência nos seios

A cantora Valesca Popozuda precisou passar por um procedimento cirúrgico de emergência, nesta segunda-feira, 27. Valesca teve que trocar a prótese de silicone que usa nos seios em um hospital de Nelópolis, na Baiaxada Fluminense. Apesar do susto a cantora passa bem.

"Estou boa... Aliás, boa não! Estou ótima", escreveu ela no Instagram, em agradecimento às mensagens que recebeu de fãs.

Bom dia #popofãs !! Obrigada pelas mensagem , estou boa .. Aliais boa não ! Estou Ótima 😉 #bomdia #beijos #quarta A video posted by Valesca Popozuda (@valescapopozudaoficial) on Jun 29, 2016 at 5:02am PDT

De acordo com a Veja, o ciurgião plastico Fernando Baianco informou que Valesca sofreu uma contratura muscular no seio direito por conta do encapsulamento da prótese. A funkeira já tinha procurado o médico na sexta-feira, 24, e se queixou de de dor no local, mas achou melhor cumprir a agenda de shows antes de fazer cirurgia.

Encapsulamento é formação de uma cicatriz interna ao redor da prótese de silicone, que pode causar endurecimento.

Valesca foi internada nesta segunda-feira, 27, e teve alta na terça-feira, 28. A agenda desta semana deve ser mantida.

adblock ativo