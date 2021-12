'Vai ter sertanejo no São João sim", afirma Marília Mendonça

Insatisfeita com as críticas ao sertanejo, presente na maioria das festas juninas, Marília Mendonça aproveitou para fazer um desabafo neste domingo, 11, durante apresentação no São João da Capitá, em Pernambuco (RE).

"Vai ter sertanejo no São João sim, viu? Porque quem quer é o público. Então, muito obrigada por me abraçarem. Sei que vocês gostam mesmo é de música boa. Não importa o estilo", disparou a cantora

Segundo informações do site "Purepeople", a declaração de Marília seria indireta para a cantora Elba Ramalho, que criticou a escalação de cantores sertanejos para as tradicionais festas de São João, em vez de forrozeiros.

Nos bastidores do evento, ao ser questionada se os festivais estão fechando as portas para o forró, Marília respondeu: "Isso é mentira. Talvez a porta não esteja aberta porque algo está fora do seu trabalho. Quem tá com trabalho legal tem portas abertas em todas as regiões do Brasil. O segredo é música boa. Não tem nada de um tomar o lugar do outro", garantiu a cantora.

adblock ativo