Último "Programa do Jô" será exibido no dia 16 de dezembro, diz colunista

O último "Programa do Jô" já tem data definida para acontecer na TV Globo. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, a atração vai ao ar pela última vez no dia 16 de dezembro.

Ainda não se sabe quem será o convidado para o programa final, mas a ideia é fechar com alguém especial. Aliás, o próprio Jô tem se empenhado no assunto.

Outra incógnita que permanece é saber qual o destino do apresentador ao término da temporada, já que ele não pretende parar. Dentre os canais especulados estão Globosat ou o SBT.

adblock ativo