'Traí todos os meus ex-namorados', revela Deborah Secco

A atriz Deborah Secco fez uma confissão polêmica durante uma entrevista ao jornalista Leo Dias, no programa "Fofocalizando" (SBT), nesta segunda-feira, 7. Ela revelou que já traiu todos os ex-namorados, menos o atual marido Hugo Moura, com quem está junta desde 2015.

"Depende do contexto, do tipo da pessoa, o tipo de relação a que eu me propus. Traí todos os meus ex, menos o Hugo", confessou ela, que já se relacionou com o ator Maurício Mattar, Marcelo Faria, o cantor Falcão (vocalista da banda O Rappa), o ex-jogador Roger Flores e o diretor Rogério Gomes. A atriz ainda afirmou que, dependendo da situação, perdoaria uma traição.

Deborah aproveitou para contar também que nunca foi dispensada por homens e que normalmente ela que sempre dava o "chute na bunda".

"Eu sempre dei. Nunca tive uma pessoa que tenha terminado comigo. O dia que eu termino é quando a pessoa não significa mais nada pra mim, nem bom, nem ruim", contou a mãe da pequena Maria Flor.

