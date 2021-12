Tony Salles completa 38 anos em festa com a família

O cantor dos hits "Open Bar" e "Parango que fala", Tony Salles, está completando 38 anos nesta quinta-feira, 24. Para celebrar está data, o cantor preferiu uma comemoração mais intima, com família e amigos, nesta quinta à noite.

Tony está no auge da sua carreira. Com o lançamento do CD e DVD e alcançando recordes de compartilhamentos e reproduções nas plataformas, projeto de verão com ingressos esgotados, o cantor do Parangolé só tem a agradecer.

“Hoje só posso agradecer à Deus, minha família, minha equipe por todo empenho e dedicação!”, declarou.

