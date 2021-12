Tony Salles comenta momento do Parangolé e promete surpresas para o verão

Não tem como falar do pagode baiano, sem citar a banda Parangolé. O grupo que surgiu no final dos anos 90, passou por diferentes formações, e hoje, sob o comando do cantor Tony Salles, vive grande momento, sendo o atual detentor da música do carnaval com o hit 'Abaixa que é tiro'

Em entrevista ao Portal A TARDE, Tony Salles que se prepara para subir ao palco do Salvador Fest, neste domingo, 15, no Parque de Exposições, comentou sobre o atual sucesso do 'Parango', planejamento para o verão de 2020, novos hits, e a expectativa para a festa deste fim de semana.

Com a atual música do Carnaval, não é errado afirmar que esse é o melhor momento da banda sob o seu comando. Essa também é a sua visão? Como você define o atual estágio em que se encontra a banda?

Atualmente vivemos uma das melhores fases do Parangolé sob o meu comando. Gravamos nosso DVD ano passado e fomos presenteados com dois super hits, como “Open Bar” e “Abaixa Que é Tiro”, este que nos rendeu o prêmio de Música do Carnaval 2019. Mas não nos prendemos a isso. Continuamos trabalhando arduamente e com muita vontade de fazer cada vez mais para nosso público.

Desde 2015, quando a banda passou a ser liderada por você, foi anunciado que o 'Parango' assumiria uma nova identidade. Qual a principal diferença entre o estilo da banda antes e depois da nova liderança?

Tratam-se de dois cantores diferentes no estilo - me refiro ao modo de se portar e agir - mas com a essência do pagode da Bahia no sangue. O som do “Parango” é genuíno, único e isso nunca vai mudar. A gente tá sempre buscando coisas novas, arranjos novos, mas a ‘batida’ do Parangolé sempre será identificada no seu som.

Com o passar do tempo, o gosto popular vai sendo alterado, e muitas bandas de pagode que fizeram um grande sucesso, acabaram caindo no ostracismo. Já o Parangolé, surgiu no final dos anos 90, e mesmo passando por diferentes formações segue fazendo sucesso. Qual o segredo para se manter no topo? Como é feito essa adaptação aos novos gostos populares?

A gente inova mas não perde as raizes. Sabemos o que fazemos. Não é nada no escuro. Nosso som é genuíno e talvez esse seja o segredo para tanto sucesso.

'Abaixa que é tiro', que venceu como música do Carnaval 2019, foi lançada quase que imediatamente depois de um grande sucesso da banda que foi a canção 'Open Bar'. Foi uma surpresa o sucesso da música? Ou desde o começo ela foi produzida com a intenção de ser o hit do verão?

Foi uma supresa! Fomos pegos desprevenidos mas ficamos muito felizes com o resultado. Colhemos os frutos e estamos trabalhando para conseguir cada vez mais!

O novo EP da banda, intitulado 'O Pai Chegou', trouxe grandes músicas como 'Diferenciada', 'Senta Agora' e também 'Modo Pagodão", do EP anterior, são bastante elogiadas nos comentários dos vídeos pela maneira como a letra delas exalta as mulheres. Não objetificar as mulheres (algo comum nas letras do pagode baiano) é uma preocupação da banda?

Estamos atualizados com o mundo em que vivemos hoje e, obviamente, que discordamos das letras ofensivas, seja ela qual for. Levar alegria é o nosso maior objetivo!

Como é a química entre os integrantes do grupo? O entrosamento? E o quanto isso é importante para o sucesso atual?

Definitivamente somos uma família. Vivemos mais na estrada do que em casa e, por isso, inevitavelmente é criado um laço mais forte. As divergências são comuns. Nada que bons cinco minutos não resolva e volte tudo ao normal (risos).

Acabamos de entrar no último trimestre do ano. A banda já está produzindo o seu novo hit?

Nós acabamos de lançar o “Tactibum”, que vem fazendo o maior sucesso de crítica e público. Mas é claro que as produções não param. Para o verão teremos novas canções e muitas surpresas!

Qual as expectativas para o Salvador Fest? O que o Parangolé promete para esse show?

As melhores expectativas possíveis! O Salvador Fest é a abertura do nosso verão, então vamos fazer um show pra cima, recheado de sucessos e com muita dança. Não quero ver ninguém parado! Solta o Parango!

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo