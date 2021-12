Tonico Pereira reclama de salário para fazer A Regra do Jogo

Tonico Pereira não está satisfeito com o salário que recebe da Globo para interpretar o bêbado Ascânio, na novela "A Regra do Jogo". Ao site Notícias da TV, o ator contou que ganha pouco e que por isso não se sente na obrigação de decorar suas falas. "Uso ponto eletrônico porque é uma forma de me sentir ganhando mais. Já que não ganho mais, eu trabalho menos", revelou.

O ator explicou como funciona o esquema do ponto. "Uma pessoa lê as falas pra mim e eu as reproduzo, sem delay. Prefiro assim", disse.

Além disso, Tonico ainda falou que bebe muito chá, guaraná e água quando está gravando a novela, pois seu personagem está sempre com uma garrafa de bebida nas mãos. "Bebo litros e litros porque o Ascânio não larga a garrafinha, mas é tranquilo", afirmou.

Resposta

Em vídeo publicado em seu perfil no Facebook, o ator negou que contou ganhar pouco à publicação. Confira!







