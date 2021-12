Tonico Pereira esclarece fotos com mulheres e drogas

O ator Tonico Pereira esclareceu nesta terça-feira, 22, a polêmica em torno de algumas fotos que vazaram na internet, onde ele aparece com três mulheres, consumindo bebidas alcoólicas e cocaína.

Segundo o jornal Extra, o ator explicou que se tratava de uma gravação para o novo clipe do cantor Marcelo Yuka e anunciou um possível processo. "Não entendi o motivo de tanta maldade. Eu vou pesquisar quem divulgou essas fotos e quem sabe até processar", disse.

Tonico, que é pai dos gêmeos Antonio Nicolau e Nina Sofia, de 10 anos, confessou estar preocupado com os filhos por conta da repercusão negativa do fato. "Não estou preocupado com a minha imagem, mas com a reação dos meus filhos. Os amigos deles dormem na minha casa, o que os pais vão pensar?", falou.

Em seu perfil no Facebook, o ator publicou um vídeo se defendendo e desabafou: "Não sou hipócrita. Se fossem verdadeiras eu assumiria e diria: 'era isso que estava acontecendo'. Mas não, era apenas o meu trabalho, que eu exerço com muita dignidade".

Confira o vídeo!







A hipocrisia não tem espaço na minha vida ! Posted by Tonico Pereira on Terça, 22 de dezembro de 2015

Confira a foto!

Tonico aparece com três mulheres, consumindo bebidas alcoólicas e cocaína (Foto: Reprodução)

O clipe

No clipe, dirigido por Cavi Borges, que será lançado em janeiro, Tonico vive um político corrupto e contracena com as atrizes Ana Abbott, Cris Mayrink e Patrícia Niedermeier, mulher do diretor.

adblock ativo