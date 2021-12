Tonico Pereira critica Lei Rouanet após biografia de Claudia

A polêmica em torno da liberação de R$ 356 mil do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, para a produção da abortada biografia de Claudia Leitte, ainda gera desdobramentos. O ator Tonico Pereira resolveu usar seu perfil no Facebook na segunda-feira, 22, para fazer uma crítica sobre o assunto.

Em um vídeo publicado na rede social, ele ironizou: "Considerando que a Lei Rouanet patrocina de forma indireta projetos artísticos, eu vou preparar o meu projeto para patrocinar a reposição da minha prótese peniana. Porque eu acho, tenho certeza, que meu pau é arte".

Nos comentários da postagem, os seguidores de Tonico elogiaram a atitude dele. "Mito!", escreveu um internauta. "Muito bom tônico", disse outra. "Sensacional!", falou um terceiro.







