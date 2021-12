Tom Hiddleston usa camiseta com a frase 'Eu amo Taylor Swift' estampada

Parece que o casal Taylor Swift e Tom Hiddleston está mais firme que nunca. No último domingo, 3, durante um dia de diversão com amigos na casa de praia de Taylor, o ator vestiu uma camiseta com a frase 'Eu amo Taylor Swift'.

Nesta segunda-feira, 4, dia em que os americanos comemoram o Dia da Independência, a artista convidou seu famoso esquadrão de amigos para celebrar o feriado em sua casa, em Rhode Island.

Além de Taylor e Hiddleston, as modelos Gigi Hadid, Cara Delevingne, Karlie Kloss, o casal de atores Ryan Reinolds e Blake Lively (grávida de seu segundo filho), as cantoras do grupo HAIM e as atrizes de Orange Is The New Black, Ruby Rose e Uzo Aduba, marcaram presença na tarde ensolarada de domingo.

