Um mini-documentário postado no Facebook mostra o momento íntimo dos dois. O atleta aparece recebendo uma massagem quando o filho entra no cômodo e faz um pedido para o pai. Tom questiona o que ele receberia em troca e Jack dar um "selinho" no pai. O jogador reclama e diz que foi muito rápido e o menino volta e dar um beijo mais longo.

Alguns internautas acharam a atitude inapropriada. Eles questionam o fato de Tom pedir um beijo mais longo e chama a situação de perturbadora. "Tom Brady ganhou um selinho do filho de 11 anos, achou que foi rápido, mandou o menino voltar e dar um beijo melhor. Se eu tô errada em achar isso muito perturbador, vocês me desculpem", comentou uma internauta.

Também teve quem apoiasse o jogador. “Pessoas que estão torrando o Tom Brady porque ele beijou o filho dele nos lábios obviamente não têm filhos. Eu beijo meu filho nos lábios pelo menos 10 vezes por dia, é um sinal de amor e afeição pela sua criança!", disse.

Da Redação

Tom Brady é criticado por "selinho" no filho

BBB

Um "selinho" também foi motivo de polêmica no Big Brother Brasil (BBB) após Ayrton e Ana Clara, pai e filha, trocarem carinho no programa. Ele foi acusado de assediar a filha após dar um beijo na boca da garota.

adblock ativo