"Tolos querem palpitar", desabafa mulher de ministro

A baiana Milena Santos desabafou nesta terça-feira, 26, após sofrer críticas por fotos postadas ao lado do marido, o economista Alessandro Golombiewski Teixeira e atual ministro do Turismo. "Tolos que adoram palpitar em nosso jardim. Nunca cuidam de suas próprias plantas!!!", escreveu ela na legenda de uma imagem ao lado do marido.

Milena, que já foi candidata a vereadora em Salvador, afirmou que não participa mais de concursos de beleza - ela também foi eleita Miss Bumbum Estados Unidos. "Eu não sou mais modelo, não participo de concursos assim há muito tempo. Vincularam meu nome a coisas do passado. O Miss Bumbum do qual participei nem foi o brasileiro, foi o americano. Não posso me vincular à baixaria. As pessoas reclamam que o Brasil está ruim, mas prestam mais atenção em mulher pelada do que na política e reclamam que o governo não está bom", disse ela em entrevista ao Ego.

