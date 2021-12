Titto nega traição com mulher de diretor da Globo

A assessoria de Felipe Titto negou os boatos de que o ator teria sido flagrado aos beijos com a mulher de um diretor da Globo. A namorada do artista, Mel Martinez, postou foto em que confirma ser falsa a acusação divulgada pelo jornal 'Extra'.

"A primeira delas [mentiras] refere-se ao contrato dele com a Rede Globo que vai até 2020. Informamos que o contrato dele é por obra, ou seja, vai até o final desta temporada de Malhação. A segunda informação é de que ele 'foi flagrado recentemente aos beijos com uma produtora. Sobre esse tema, viemos a público esclarecer que essas informações publicadas são fantasiosas e têm a intenção clara de denegrir a imagem pública do artista", dizia o comunicado.

Foi ressaltado, ainda, que ele não se afastará de Malhação até o legítimo cumprimento contratual: "A única exceção será um mês em que ele sairá no Brasil para gravar um programa da MTV, mas com a devida liberação da Rede Globo"

Junto com foto de Mel e Titto, a loira colocou a legenda: "Seu pensamento é a sua casa! Então pense SEMPRE no BEM principalmente sobre alguém que vive ao seu lado. TE AMO GOSTOSO. Muito blá blá blá. Tamo junto na alegria e na tristeza". Veja a postagem:

Uma foto publicada por Mel Martinez (@melmartinezmm) em Mar 18, 2016 às 7:34 PDT

