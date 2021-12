Tierry grava clipe com Simone e Simaria

O cantor Tierry viajou para Fortaleza, no Ceará, na ultima para gravar o clipe da sua nova música de trabalho "Te amo chega dá raiva", composição do próprio artista. Ele foi até a capital cearense para gravar com a dupla Simone e Simaria. O clipe tem previsão para ser lançado na próxima semana no canal oficial do cantor no YouTube.

"Confesso que nunca vi tanta humildade e simplicidade! Amo vocês minhas amigas. Obrigado por esse carinho", disse Tierry nas redes sociais. As "coleguinhas" retribuíram o carinho no instagram "A gente adora demais esse menino, Tierry" falou Simone.



A faixa compõe o repertório do novo CD, que tem o lançamento programado para o início de abril. Já o single será lançado em todas as rádios nesta segunda-feira, 14.

