Tiago Iorc leva fãs aos delírio após postar foto sem camisa em praia cearense

O cantor Tiago Iorc chamou a atenção de seus seguidores no Instagram após postar foto sem camisa e de cabelo solto em uma praia, no Ceará, no sábado, 22. "Deu até pra pegar uma corzinha nas pelanca", escreveu o artista na legenda da imagem.

Diversos fãs não perderam a chance para elogiar o físico do cantor. "Pelanca lindaaaa", disse uma seguidora. "Meu Deus do céu, muito lindo", comentou outra. A publicação já tem mais de 89 mil curtidas e mais de 1500 comentários.

Uma foto publicada por TIAGO IORC (@tiagoiorc) em Out 22, 2016 às 4:05 PDT

