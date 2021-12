Tiago Abravanel critica tia: "Extremamente infeliz"

Depois de ter feito uma declaração polêmica no programa de Silvio Santos, afirmando que não é normal ter relação homossexual, Patrícia Abravanel continua recebendo críticas. Desta vez, a 'cutucada" foi familiar. O sobrinho Tiago Abravanel reprovou a postura da tia.

"Fiquei muito triste de ver esse posicionamento vindo de uma mulher que as pessoas esperam tanto que tenha uma mente aberta, e que é uma formadora de opinião, quer queira quer não", disse Tiago para o jornal Extra.

O humorista também disse que soube da repercussão do caso durante uma viagem na Argentina e contou que a situação o afetou. "Não concordo com nada que a Pati disse. Acho que ela foi extremamente infeliz na colocação. Fiquei bem triste. Dormi bem mal".

Tiago ainda relembrou a história do menino que tem duas mães e ficou conhecido ao participar do programa "Altas Horas". "Lembro de uma matéria que saiu recentemente no programa "Altas horas", sobre um menino criado por duas mães. Ouvir alguém falando que acha que isso não pode ser considerado normal, para mim, é abominável. Tenho amigos que são casais homossexuais com filhos: todas as crianças são incríveis, com uma educação maravilhosa. Elas crescem sabendo que isso não é diferente! Assim que tem que ser", disse o ator.

